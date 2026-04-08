Iran, Zelensky aiuta i paesi del Golfo e spinge Mosca al cessate il fuoco

08 aprile 2026 a

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Il presidente ucraino Zelensky ha accolto favorevolmente la notizia della tregua in Medio Oriente, definendola "una decisione giusta" che serve a "salvare vite umane, abbandonare la distruzione di città e villaggi". Lo stesso scenario che Kyev auspica anche per la propria guerra. "L'Ucraina ha sempre chiesto un cessate il fuoco nella guerra condotta dalla Russia qui in Europa. Siamo pronti a rispondere con la stessa moneta se i russi cessano i loro attacchi", ha sottolineato il presidente.

Zelensky ha poi ricordato il sostegno del proprio paese alla protezione "di vite umane in Medio Oriente e nel Golfo", sottolinenado che "squadre militari specializzate continueranno a operare nella regione per contribuire a rafforzare le capacità di sicurezza". L'Ucraina proseguirà quindi a "collaborare in modo costruttivo con tutti i partner" e a fornire consulenza sulla lotta ai droni. Al riguardo, ha già inviato circa 200 esperti in materia.

Nelle ultime ore, intanto, nel Paese almeno 13 persone sono state uccise e altre 77 ferite negli attacchi russi. Mosca ha lanciato 176 droni contro l'Ucraina, che ne è riuscita a intercettare 146. Altri 24 però sono riusciti a eludere le difese, colpendo 12 località.