Morto l'allenatore Mircea Lucescu: aveva 80 anni

Foto: Ansa

07 aprile 2026 a

a

a

Calcio in lutto: è morto a 80 anni Mircea Lucescu, tra i più importanti allenatori rumeni di tutti i tempi con un lungo trascorso in Italia dove ha guidato Pisa, Brescia, Reggiana e Inter. Per due volte ct della Romania, Lucescu ha vissuto l'apice della sua carriera allo Shaktar Donetsk, dove tra il 2004 e il 2016 ha vinto 21 trofei nazionali ucraini oltre alla Coppa Uefa 2008-2009. Come ct ha allenato anche la Turchia.

Agli ucraini dello Shakhtar l'ultima coppa Uefa

Venerdì scorso Lucescu era stato ricoverato all'ospedale universitario di Bucarest per un infarto. È stata proprio la struttura sanitaria della capitale rumena a comunicare il decesso, ricordando Lucescu come uno "degli allenatori e giocatori di calcio rumeni di maggior successo, il primo a qualificare la nazionale rumena per un campionato europeo, nel 1984. Intere generazioni di romeni sono cresciute con la sua immagine nel cuore, come simbolo nazionale".