Iran, negoziati in corso per una tregua: cessate il fuoco di 45

06 aprile 2026 a

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In Iran è successo di tutto nelle ultime ore. Prima l'ultimatum di Trump contro il regime per la riapertura di Hormuz, poi il salvataggio del pilota Usa in una delle missioni "più audaci" della storia. In queste ore, invece, è tornata a parlare la diplomazia con la possibilità di una possibile tregua di 45 giorni che ha l'obiettivo di portare a una cessazione permanente del conflitto.

Sul tavolo, con l'aiuto di mediatori internazionali, ci sono due questioni principali: Hormuz e la proliferazione nucleare. Secondo fonti in loco, impegnate nel processo, è improbabile che si arrivi a un accordo parziale nelle prossime 48 ore, ma Trump ha comunque notificato ieri di rimandare di un giorno l'ultimatum per via delle valutazioni in corso di Teheran sulla proposta. Il Tycoon aveva minacciato ieri la Repubblica islamica di "far saltare in aria" il paese, se non avesse acconsentito ad accettare l'accordo.