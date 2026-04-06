Germania, all'estero per oltre 3 mesi: uomini dovranno chiedere permesso all'esercito

06 aprile 2026 a

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In Germania è stata introdotta la "Legge di modernizzazione del servizio militare", che introduce l'obbligo per gli uomini di età compresa fra 17 e 45 di ottenere una autorizzazione dalle Forze armate tedesche (Bundeswher) per soggiornare oltre 3 mesi all'estero. Il portavoce del ministero ha spiegato la ragion d'essere del provvedimento, specificando che in caso di emergenza l'esercito ha bisogno di sapere chi potrebbe soggiornare fuori dal paese per un periodo prolungato. E al riguardo ha aggiunto: "Il regolamento era già in vigore durante la Guerra Fredda e non aveva alcuna rilevanza pratica; in particolare, non viene applicato. Le conseguenze di questo regolamento per i giovani sono profondamente significative, soprattutto considerando che il servizio militare rimane volontario".

Tuttavia, presso il ministero della Difesa federale "si stanno elaborando regolamenti specifici per la concessione di deroghe al requisito di approvazione, anche al fine di evitare inutili complicazioni burocratiche". Infatti, il portavoce ha poi detto: "Chiariremo tramite regolamenti amministrativi che l'autorizzazione si considera concessa fintanto che il servizio militare è volontario. Poiché il servizio militare, secondo la legge vigente, si basa esclusivamente sulla partecipazione volontaria, tali autorizzazioni devono, in linea di principio, essere concesse".