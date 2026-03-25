Londra, due arresti per l'incendio doloso antisemita

25 marzo 2026 a

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Dopo l'incendio doloso di quattro ambulanze appartenenti a un'organizzazione ebraica di Londra, poi rivendicato dal "Movimento Islamico del Popolo della Mano Destra", la polizia britannica ha arrestato oggi 25 marzo due uomini di 45 e 47 anni. Le Forze dell'Ordine, che già a inizio mese avevano dichiarato di indagare sull'infiltrazione delle cellule iraniane nel paese, proseguono le indagini a partire dalle telecamere di sorveglianza che suggeriscono il coinvolgimento di almeno altre tre persone.

Poco dopo l'accaduto, il primo ministro Keir Starmer aveva parlato di attacco "a sfondo antisemita profondamente sconvolgente", ribadendo che l'odio antiebraico non avesse posto nella società.