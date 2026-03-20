Regno Unito, tentano di entrare nella base Falsane: arrestati. Uno è iraniano

20 marzo 2026 a

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Un uomo iraniano e una donna, di nazionalità ancora ignota, sono stati arrestati dopo aver tentato di entrare nella base navale Faslane in Scozia, che ospita i sottomarini nucleari britannici". La Royal Navy ha confermato gli arresti, dichiarando però di non rilasciare ulteriori informazioni per via delle indagini in corso. La base ospita i mezzi della flotta reale, compresi i quattro sottomarini lanciamissili balistici di classe Vanguard che trasportano i missili nucleari Trident e che sono incaricati di mantenere la deterrenza marrittima. Presto saranno sostituiti dai nuovi sottomarini classe Dreadnought dopo il 2030.