Il Qatar all'Iran: "Aggressioni senza motivo. Noi non siamo in guerra"

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Andrea Riccardi 16 marzo 2026 a

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Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majeed al-Ansari, ha lanciato un appello urgente per un'immediata de-escalation delle tensioni regionali, sottolineando la necessità di porre fine agli attacchi per aprire la strada a una soluzione diplomatica della crisi in corso. Il portavoce ha accusato l'Iran di continuare a lanciare "attacchi e minacce contro obiettivi civili nei paesi del Golfo", nonostante Doha non sia parte del conflitto. "L'Iran bombarda i paesi del Golfo senza alcuna ragione valida e deve interrompere immediatamente queste aggressioni, perché il Qatar è fuori dal conflitto", ha affermato al-Ansari, precisando che Teheran starebbe cercando di trascinare le nazioni del Golfo nella guerra.

"Il nostro focus attuale - ha aggiunto - è sulla difesa della patria e sulla protezione del territorio nazionale da questi attacchi iraniani". Il portavoce ha inoltre collegato la persistenza delle violazioni israeliane in Libano, Gaza e Cisgiordania alla prosecuzione delle ostilità iraniane, affermando che "le violazioni israeliane in Libano, Gaza e Cisgiordania non cesseranno finché continueranno gli attacchi iraniani". Particolarmente grave l'impatto economico: "La continuazione degli attacchi iraniani ha provocato la sospensione della produzione di gas e prodotti petrolchimici nello Stato del Qatar", ha concluso al-Ansari.