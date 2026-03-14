Trump bombarda l'isola di Kharg: "L'Iran è morto". La versione del regime

Foto: Ansa

Tommaso Manni 14 marzo 2026 a

a

a

Raid Usa sull'isola iraniana di Kharg. L'agenzia di notizie iraniane Fars asserisce che non ci sono stati danni alle infrastrutture petrolifere, dopo che Donald Trump aveva annunciato la distruzione di obiettivi militari. "Pochi istanti fa, su mio ordine, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha eseguito uno dei più potenti raid aerei nella storia del Medio Oriente, annientando totalmente ogni obiettivo militare nel fiore all’occhiello dell’Iran: l’isola di Kharg", ha annunciato il presidente su Truth. "I media delle fake news odiano riportare i successi ottenuti dall'esercito degli Stati Uniti contro l'Iran, che è stato completamente sconfitto e vuole un accordo, ma non un accordo che io accetterei. L'Iran aveva piani per conquistare l'intero Medio Oriente e annientare completamente Israele. Proprio come l'iran stesso, quei piani sono ora morti", ha continuato sui social il Trump, che poco prima aveva annunciato l'attacco: "Le nostre armi sono le più potenti e sofisticate che il mondo abbia mai conosciuto ma, per ragioni di decenza, ho scelto di non distruggere le infrastrutture petrolifere sull'isola".

La firma dell'Iran sugli attacchi alle sinagoghe: chi c'è dietro al gruppo Ashab Al Yamim

La guerra si combatte anche sulle informazioni. Secondo quanto riportato dai media iraniani, nessuna infrastruttura petrolifera è stata danneggiata dagli attacchi statunitensi sull'isola di Kharg. Trump tuttavia aveva parlato di bombardamenti che hanno distrutto obiettivi militari. L'agenzia di stampa Fars, citando fonti sul posto, riferisce che non si sono registrati danni agli impianti petroliferi.