Iran, la Svizzera vieta il sorvolo agli aerei da guerra degli Stati Uniti

Foto: Ansa

14 marzo 2026 a

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Il governo svizzero ha respinto due richieste di sorvolo da parte di aerei militari degli Stati Uniti collegati alla guerra in Iran. "Citando il principio di neutralità, il Consiglio federale ha bocciato le richieste presentate in relazione alla guerra in Iran", si legge in una dichiarazione della Federazione elvetica, che ha invece approvato un'autorizzazione per un volo di manutenzione e due richieste di sorvolo per aerei da trasporto. Sul sito Flighradar 24 si può infatti vedere come il volo RCH748 della United States Air Force, decollato stamattina dalla base militare americana di Ramstein, in Germania, per raggiungere Israele, ha dovuto fare un giro più ampio, passando sui Balcani. Invece che tirare dritto sui cieli di Svizzera e Italia, per poi raggiungere il Mediterraneo e il Medio Oriente. Il Boeing C-17A Globemaster III impiegato per il trasporto, un jet militare concepito per modernizzare le forze aeree della Nato, ha dovuto effettuare il percorso "allungato", evitando la Svizzera anche al ritorno verso Ramstein.