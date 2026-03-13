Iran, Hegseth: "Khamenei è sfigurato e nessuna capacità di costruire armi"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 13 marzo 2026 a

a

a

"L'Iran non è in grado di costruire più armi e che nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei è "probabilmente sfigurata". il volume dei missili lanciati è diminuito del 90%, mentre i droni d'attacco unidirezionali sono calati del 95% ieri". Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha rivelato nuovi particolari degli attacchi all'Iran. "Le linee di produzione del Paese, gli impianti militari e i centri di innovazione per la difesa sono stati distrutti, riducendo così le capacita offensive dell'Iran", ha sottolineato il Capo del Pentagono. "Gli Usa stanno "gestendo" gli attacchi di Teheran nello stretto di Hormuz e non c'è motivo di preoccuparsi. La leadership iraniana non è in condizioni peggiori. Disperati e nascosti, si sono rifugiati sottoterra, come fanno i topi".

E nascosto in un bunker è la Guida Suprema Mojtaba Khamenei, ferito e "probabilmente sfigurato". " Ha rilasciato una dichiarazione ma era senza voce e senza video. Si trattava di una dichiarazione scritta", ha spiegato Hegseth, chiendosi perché Khamenei non poteva apparire con il proprio volto. "Ha invocato l'unità, a quanto pare per uccidere decine di migliaia di manifestanti è la sua idea di unità".