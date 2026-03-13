Iran, alberghi in Spagna, palazzi a Londra e il conto in Svizzera. Ecco il tesoro di Mojtaba Khamenei

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Andrea Riccardi 13 marzo 2026 a

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Alberghi in Spagna e Germania, proprietà di lusso nel Regno Unito, conti bancari in Svizzera. La nuova Guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, è colossale. Almeno stando ad un'inchiesta di Bloomberg prima della sua nomina l'8 marzo per sostituire il padre, ucciso nei raid aerei messi a segno da Israele e Stati Uniti. Il religioso sciita cinquantaseienne è collegato a una vasta rete di investimenti immobiliari internazionali. Soltanto a Londra, il nuovo uomo forte dell'Iran possiederebbe una dozzina di immobili di lusso per un valore stimato dai media britannici di 115 milioni di euro. Due appartamenti si troverebbero nei pressi dell'ambasciata israeliana. Il portafoglio includerebbe anche decine di altre proprietà, in particolare una villa a Dubai e hotel di lusso a Francoforte e Majorca. Secondo Bloomberg, Mojtaba Khamanei possedeva anche un albergo a Toronto, in Canada, venduto per 10,5 milioni di dollari nel 2020, e quote di un immobile a Parigi, vendute nel 2023.

Secondo inchieste giornalistiche americane il valore dell'impero finanziario è stimato in diverse centinaia di milioni di euro. Tuttavia, è difficile determinarlo con precisione perché la maggior parte dei beni immobiliari è stata acquisita tramite società di comodo e prestanome. Perché Khamenei junior è soggetto a sanzioni statunitensi dal 2019 quindi non avrebbe potuto acquistare tutto a suo nome. "Mojtaba detiene partecipazioni significative, o addirittura il controllo di fatto, in diverse entità in Iran e all'estero", ha spiegato a Bloomberg Farzin Nadimi, ricercatore presso il Washington Institute for Near East Policy. La nuova Guida Suprema si sarebbe servita di un intermediario per acquisire tutti i suoi beni: Ali Ansari, a capo di una vasta rete di società e descritto dalle indagini come uno degli oligarchi più influenti dell'Iran. Il suo nome compare nella maggior parte delle transazioni.

"Secondo Bloomberg, Ansari e Khamenei sono molto vicini e Ansari ha agito da prestanome, acquistando immobili per conto di Mojtaba Khamenei", ha spiegato a Franceinfo Margot Mollat, responsabile delle politiche di ricerca per l'ong britannica Transparency International Uk. Le attività dei due uomini nel Regno Unito sarebbero rimaste inosservate per almeno dieci anni perché Ali Ansari possiede la cittadinanza cipriota e Cipro fa parte dell'Unione europea. I residenti dell'Ue non hanno restrizioni ad operare in Gran Bretagna né limitazioni nei viaggiare. C'è quindi voluto del tempo per rintracciare l'attività dell'oligarca iraniano. Dal 2025, i suoi beni sono stati congelati e gli è vietato entrare nel Regno Unito. Accusato di finanziare il Corpo delle Guardie della Rivoluzione, ha sempre negato qualsiasi legame con Mujtaba Khamenei e con l'esercito iraniano.

Sempre secondo l'inchiesta di Bloomberg, la maggior parte dei fondi accumulati dal figlio di Ali Khamenei proviene dalla vendita di petrolio iraniano, che è riuscito a transitare attraverso conti bancari nel Regno Unito, in Svizzera, nel Liechtenstein e negli Emirati Arabi Uniti. Tutto per eludere le sanzioni occidentali. Dal raid aereo che ha ucciso suo padre e alcuni familiari il 28 febbraio scorso, Mojtaba Khamenei non è più apparso in pubblico. Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha dichiarato che il leader iraniano è "ferito" e probabilmente "sfigurato".