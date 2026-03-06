Iran, il Qatar minaccia sull'energia e Riad avverte gli Ayatollah: "Blocchiamo i conti"

06 marzo 2026 a

La guerra contro l'Iran continua ad allargarsi, con risvolti anche nel campo economico. Il ministro dell'energia del Qatar, Saad al-Kaabi, ha avvertito che il conflitto potrebbe costringere i paesi del Golfo Persico a interrompere le spedizioni di energia nel giro di poche settimane e a far salire drasticamente i prezzi del petrolio. Uno scenario che "farà crollare le economie mondiali", minaccia Doha, che allarma i mercati come strumento di pressione politica.

Nel frattempo, gli Emirati Arabi Uniti stanno valutando l'ipotesi di congelare miliardi di dollari di beni iraniani, recidendo una delle più importanti vie di comunicazione economiche di Teheran. La scelta arriva in risposta alle centinaia di droni e missili lanciati dagli Ayatollah sul suolo di Riad, e comporterebbe una limitazione significativa dell'accesso alla valuta estera e alle reti commerciali globali.

Se gli Emirati decidessero di attaccare l'impero finanziario ombra dell'Iran, un obiettivo primario sarebbero i conti affiliati al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. Teheran ha destinato una quota crescente del suo petrolio all'Irgc, così come ad altre parti del complesso di difesa e sicurezza, per la vendita sul mercato internazionale. Oltre alle manovre finanziarie, i responsabili politici stanno anche considerando azioni marittime dirette, come il sequestro di navi iraniane. Tali azioni mirerebbero a paralizzare la flotta ombra iraniana di petroliere e intermediari che operano nei porti e sulle rotte marittime degli Emirati. La gurra economica scorre di pari passo a quella fatta di droni, missili e bombardamenti.