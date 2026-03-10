Gas, Europa contro Asia nella battaglia per il Gnl: la mappa della crisi energetica globale

Foto: Lapresse

Leonardo Ventura 10 marzo 2026

Gli acquirenti asiatici ed europei di energia stanno lottando per reperire gas naturale liquefatto dopo che la guerra in Medio Oriente ha bloccato le spedizioni attraverso lo Stretto di Hormuz, congelando un quinto delle forniture globali. A dimostrazione dell'intensificarsi della competizione per il Gnl da quando Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi contro l'Iran, alcune navi gasiere hanno improvvisamente cambiato rotta mentre navigavano verso l'Europa, dirigendosi invece verso l'Asia. È quanto trapela dai dati di monitoraggio delle navi analizzati dal Financial Times. La maggior parte del Gnl prodotto in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti viene solitamente trasportato attraverso lo stretto di Hormuz verso l'Asia. E i prezzi del Gnl in Asia sono aumentati quasi immediatamente dopo lo scoppio della guerra, incentivando i produttori Usa a dirottare il gas statunitense verso la regione. Il gas è più difficile da immagazzinare e trasportare nelle petroliere rispetto al petrolio, il che rende i suoi mercati più vulnerabili alle carenze e agli shock dei prezzi.

Taiwan, Corea del Sud e Giappone sono tra i paesi che hanno bisogno di rifornirsi di Gnl per compensare le forniture che non riceveranno dal Golfo. Secondo Citigroup, Taiwan ha fatto affidamento sul Qatar per oltre il 30% del suo consumo di gas nel 2025, mentre per Corea del Sud e Giappone le cifre erano rispettivamente del 15% e del 5%. L'Asia consuma in genere più gas dell'Europa nei mesi estivi a causa del maggiore utilizzo dell'aria condizionata. La stragrande maggioranza del Gnl viene venduta con contratti a lungo termine anziché sul mercato spot, ma alcuni acquirenti sono in grado di modificare la destinazione finale dei loro acquisti e alcuni venditori sono disposti a rescindere i contratti se i prezzi aumentano in modo significativo. La decisione su dove inviare le navi gasiere può dipendere dai livelli relativi del prezzo del gas europeo, dal benchmark asiatico Jkm per il Gnl e dalle tariffe di spedizione. Per gli acquirenti europei, la battaglia con l'Asia per le forniture di Gnl ricorda in modo inquietante la situazione di quattro anni fa, quando la Russia tagliò i flussi di gas naturale via gasdotto verso il continente in seguito all'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte di Mosca. La competizione per i carichi di riserva spinse poi i prezzi a livelli record.

Ieri i prezzi del gas in Europa hanno raggiunto i 69,50 euro per megawattora, più del doppio rispetto al livello precedente all'inizio del conflitto in Iran. Ciononostante, i prezzi sono ancora lontani dai 342 euro per megawattora raggiunti nel 2022. Anche i prezzi del gas Jkm sono più che raddoppiati dall'inizio della guerra, raggiungendo lunedì i 24,80 dollari per 1 milione di unità termiche britanniche, equivalenti a 73,10 euro/MWh. Gli acquirenti europei hanno imparato la lezione dall'esperienza del 2022. "In questo scenario di prezzi estremi, l'Europa ha a disposizione più armi per cercare di combattere", ha affermato Alex Kerr, socio dello studio legale Baker Botts. Gli acquirenti avevano iniziato a inserire clausole nei contratti per stabilire che i fornitori avrebbero dovuto affrontare sanzioni molto più elevate se avessero dirottato i carichi per ottenere un guadagno commerciale. Inoltre, sul mercato è ora disponibile molto più Gnl che non è ancora destinato a destinazioni specifiche, soprattutto a causa dei nuovi progetti avviati negli Stati Uniti. Mentre produttori come il Qatar impongono regole severe su dove può essere spedito il loro Gnl, quasi tutte le esportazioni statunitensi possono navigare ovunque gli acquirenti desiderino. Il rischio di un aumento dei prezzi, mentre Europa e Asia si contendono i carichi disponibili, aumenta ogni giorno che passa, dato che lo Stretto di Hormuz resta praticamente chiuso. "Quanto più a lungo lo Stretto rimane chiuso, tanto maggiore è il rischio che l'interruzione del trasporto marittimo si trasformi in una vera e propria carenza di gas, poiché le petroliere non possono caricare e le strutture hanno uno stoccaggio limitato", ha affermato la società di consulenza Oxford Economics in una nota di ricerca.