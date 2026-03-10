Iran, la Turchia schiera i Patriot: "Difendere i confini"

10 marzo 2026 a

Dopo i due missili lanciati dall'Iran verso la Turchia e "alla luce dei recenti sviluppi" nella regione, Ankara ha annunciato che un sistema di difesa aerea Patriot è in fase di preparazione per essere reso operativo nella parte orientale del Paese. La scelta rientra in quelle che il ministero della Difesa Nazionale ha definito "misure necessarie per garantire la sicurezza dei nostri confini e del nostro spazio aereo" e dunque rientra nell'ambito degli sforzi coordinati con la Nato in un contesto di tensioni regionali.

Intanto, ancora missili incrociati in Medio Oriente. Nuovi allarmi sono stati registrati nel centro di Israele. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l'esercito sta "spezzando le ossa" al regime iraniano e che "non ha ancora finito" la missione. "Aspiriamo a portare il popolo iraniano a spezzare il giogo della tirannia, ma alla fine dipende da loro - ha aggiunto il premier - Non c'è dubbio che con le azioni intraprese finora stiamo spezzando loro le ossa - e non abbiamo ancora finito", ha aggiunto.