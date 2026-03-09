Guerra, l'Iran colpisce il Bahrein: 32 feriti. In fiamme impianto petrolifero: “Stato di forza maggiore”

Foto: X.com

Andrea Riccardi 09 marzo 2026 a

a

a

Almeno 32 civili, tra cui dei bambini, sono rimasti feriti in un attacco condotto con un drone iraniano contro l'isola di Sitra, in Bahrein, nella notte. Lo ha reso noto il ministero della Salute di Manama precisando che tutti i feriti sono cittadini del Bahrein e tra loro ci sono anche quattro "casi gravi".

L'Iran ha scelto, la nuova guida suprema è Mojtaba figlio di Ali Khamenei

Inoltre un incendio è scoppiato nell'impianto petrolifero di Al Ma'ameer in Bahrein, che ha anche subito danni ma nessuna vittima, dopo l'attacco iraniano lanciato contro gli impianti energetici del Paese del Golfo. "E' scoppiato un incendio a causa dell'aggressione iraniana contro una struttura ad Al Ma'ameer, con danni materiali, ma nessuna vittima registrata. Le autorità competenti hanno avviato le procedure antincendio", ha affermato l'agenzia di stampa Bahrain News Agency in un post su X. La società energetica statale del Bahrein, la Bapco Energies, ha poi dichiarato lo ''stato di forza maggiore'' dopo la serie di attacchi iraniani, in particolare dopo il raid contro la raffineria di Bapco Energies a Sitra. La Bapco "con la presente dichiara lo stato di forza maggiore'' dopo che i suoi siti ''sono stati colpiti nel conflitto regionale in corso in Medio Oriente e nel recente attacco al suo complesso di raffineria", si legge in una nota.