Iran, la promessa di Israele: "Successore Khamenei obiettivo da eliminare"

04 marzo 2026

a

a

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, afferma che qualsiasi leader nominato dal regime iraniano per sostituire Ali Khamenei sarà "un obiettivo inequivocabile da eliminare". "Qualsiasi leader nominato dal regime terroristico iraniano per continuare a guidare il piano di distruzione di Israele, minacciare gli Stati Uniti, il mondo libero e i paesi della regione, e opprimere il popolo iraniano, sarà un obiettivo inequivocabile da eliminare", ha affermato Katz.

Missione “chirurgica” di Usa e Israele per eliminare tutti i vertici del potere in Iran

"Non importa come si chiama o dove si nasconde", prosegue, "continueremo ad agire con tutta la nostra forza, insieme ai nostri partner americani, per smantellare le capacità del regime e creare le condizioni affinché il popolo iraniano lo rovesci e lo sostituisca".