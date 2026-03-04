Farnesina, numeri degli italiani nel Golfo. Istituita una Task Force

04 marzo 2026 a

a

a

Sono circa 94.800 gli italiani in Medio Oriente e nel Golfo Persico, di cui 9.400 turisti in Bahrein, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Oman. Lo ha reso noto la Farnesina, che l'indomani dell'inizio del conflitto ha istituito la Task Force Golfo. Una squadra che ha raddoppiato la capacità di risposta dell'Unità di Crisi, a cui gli italiani che stanno cercando di rientrare possono rivolgersi per chiedere aiuto e che finora ha già ricevuto 13.500 chiamate per una media di 200 l'ora.

Per quanto riguarda il solo Golfo, 7.024 italiani si trovano negli Emirati Arabi Uniti, 1.256 in Oman, 1.009 in Qatar e 111 in Bahrein. A oggi, sono circa 2.500 i connazionali rientrati in Italia da Abu Dhabi, Riad e Mascate con l'assistenza della Farnesina. Questa mattina sono decollati da Mascate due voli diretti a Roma, con a bordo 249 persone.