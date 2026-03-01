L'Iran lancia missili verso Cipro. Sfiorate le basi militari britanniche

Foto: Ansa

Angela Bruni 01 marzo 2026

Il ministro della Difesa britannico John Healey ha rivelato che due missili provenienti dall'Iran sono stati lanciati in direzione di Cipro, dove si trovano basi militari del Regno Unito. "Siamo abbastanza sicuri che non avessero come obiettivo le nostre infrastrutture", ha affermato. Ma ha aggiunto che "ciò dimostra quanto indiscriminata" sia la rappresaglia iraniana. Ha anche fatto notare che 300 militari britannici si trovavano nei pressi degli obiettivi in ​​Bahrein. "Alcuni di loro si trovavano a diverse centinaia di metri dagli attacchi missilistici", ha sottolineato. I missili sono stati intercettati e abbattuti. Ieri il primo ministro britannico Keir Starmer ha reso noto che il Regno Unito "non ha partecipato all'attacco all'Iran".