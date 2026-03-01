L'Arabia Saudita condanna gli attacchi dell'Iran. Negli Emirati 4 morti e 90 feriti

Foto: Fb

Andrea Riccardi 01 marzo 2026

L'Arabia Saudita ha appena scelto da che parte stare. Piena condanna dell'Iran. Piena solidarietà con Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait e Giordania. Il mondo arabo ha appena detto all'Iran: avete attaccato i nostri vicini e non resteremo a guardare. La guerra regionale che il governo di Teheran pensava di iniziare è appena diventata più estesa di quanto avesse previsto. Il Ministero degli Esteri dell'Arabia Saudita ha dichiarato di aver convocato l'ambasciatore iraniano dopo che il regno ha accusato Teheran di aver preso di mira il proprio territorio e quello di diversi paesi-fratelli con attacchi aerei.

Almeno tre persone sono state uccise e altre 58 sono rimaste ferite negli Emirati Arabi Uniti da quando l'Iran ha iniziato la campagna di ritorsione nel Golfo in risposta ai bombardamenti statunitensi e israeliani. "Gli Emirati Arabi Uniti hanno rilevato 165 missili balistici, distruggendone 152, e hanno intercettato due missili da crociera", ha fatto sapere il Ministero della Difesa. Sono stati rilevati inoltre "541 droni iraniani, 506 dei quali sono stati abbattuti", ha aggiunto il ministero. Gli attacchi hanno provocato la morte di tre persone, l provenienti da Pakistan, Nepal e Bangladesh, ha affermato.

Il Ministero della Salute del Kuwait ha dichiarato che una persona è stata uccisa e 32 sono rimaste ferite "a causa degli attuali sviluppi nella regione". Le vittime sono ricoverate presso l'ospedale al-Adan.