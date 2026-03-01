Iran, la tv di Stato conferma: "Khamenei è morto da martire nella villa-bunker"

Foto: Ansa

La guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, è stata uccisa, come confermato dai media statali iraniani stamattina, nel primo attacco lanciato sabato da Stati Uniti e Israele. Dell'Ayatollah non si avevano più notizie dall'inizio dei bombardamenti e le immagini satellitari hanno mostrato che la villa-bunker è stata pesantemente danneggiata dal raid. La conferma è arrivata poche ore dopo che il presidente americano Donald Trump aveva annunciato la morte di Khamenei, che governava l'Iran come guida suprema dal 1989. "Una delle persone più malvagie della storia, è morto", ha scritto Trump su Thruth Social. "Non è riuscito a sfuggire ai nostri sistemi di intelligence e di tracciamento altamente sofisticati e, lavorando a stretto contatto con Israele, non c'era nulla che lui, o gli altri leader che sono stati uccisi insieme a lui, potessero fare".

Trump ha affermato che l'obiettivo della campagna militare, iniziata sabato mattina con una raffica di missili e attacchi aerei, è un cambio di regime: "Questa è la più grande opportunità per il popolo iraniano di riprendersi il proprio Paese". “Stiamo sentendo che molte delle Guardie della Rivoluzione Islamica, militari e altre forze di sicurezza e di polizia non vogliono più combattere e cercano l'immunità da noi", ha sottolineato il Capo della Casa Bianca. Benjamin Netanyahu , il primo ministro israeliano, aveva precedentemente affermato che c'erano "molti segnali" che Khamenei "non fosse più vivo", e i funzionari israeliani avevano informato i media che il suo corpo era stato recuperato.

I media iraniani hanno riferito che anche la figlia, il genero e la nipote di Khamenei sono stati uccisi negli attacchi di sabato. L'agenzia di stampa semi-ufficiale Fars News, legata al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, ha riferito: "Dopo aver stabilito contatti con fonti informate nella famiglia del leader supremo, la notizia del martirio della figlia, del genero e della nipote del leader rivoluzionario è stata purtroppo confermata".

In Israele, gli allarmi sono risuonati ripetutamente durante la notte per avvertire di imminenti attacchi iraniani. Una donna di 50 anni è stata uccisa sabato sera quando un missile ha colpito Tel Aviv, la prima vittima in Israele dall'inizio della guerra, secondo quanto riportato dai media. Circa 120 persone sono rimaste ferite. La morte della Guida Suprema iraniana rappresenta un significativo successo iniziale nell'operazione congiunta Usa-Israele, iniziata con ondate di bombardamenti tutto il Paese.

L'Iran ha anche lanciato nuovi attacchi contro installazioni militari statunitensi in Bahrein, Kuwait e Qatar, mentre sono state segnalate esplosioni a Dubai. Le schegge di un attacco missilistico iraniano sulla capitale degli Emirati Arabi Uniti hanno ucciso una persona, secondo quanto riportato dai media statali, e i detriti delle intercettazioni aeree hanno causato incendi al porto principale della città e alla facciata dell'iconico hotel Burj Al Arab.