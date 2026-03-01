Iran, Israele bombarda ancora Teheran: "Agiamo per la caduta del regime"

Foto: Ansa

Angela Bruni 01 marzo 2026 a

a

a

"Agiamo per eliminare minacce concrete ed esistenziali contro lo Stato d'Israele. Agiamo per creare le condizioni operative per la caduta del regime''. Lo ha detto il portavoce dell'Idf Effie Defrin nel corso di una conferenza stampa, rispondendo alla domanda se Israele abbia tra gli obiettivi dell'operazione la caduta del regime iraniano.

Il ministro della Difesa Israel Katz afferma che l'aeronautica militare israeliana sta colpendo Teheran con munizioni "stand-in", ovvero sganciate direttamente sopra i bersagli. "È un potente attacco contro obiettivi del regime e della repressione", afferma Katz. Gli attacchi israeliani a Teheran dei giorni scorsi hanno utilizzato armi a corto raggio, lanciate da lontano e generalmente dotate di testate più piccole. La possibilità di lanciare bombe sostitutive arriva dopo che l'esercito ha dichiarato di aver stabilito la superiorità aerea e di aver "aperto la strada a Teheran". Katz sottolinea che a Teheran saranno effettuati “attacchi continui e potenti".