Gaza, Israele chiude il valico di Rafah dopo i bombardamenti in Iran

Israele ha chiuso il valico di frontiera di Rafah a Gaza con l'Egitto, nel contesto degli attacchi congiunti israeliani e statunitensi contro l'Iran. "Sono state implementate diverse misure di sicurezza necessarie, tra cui la chiusura dei valichi di frontiera verso la Striscia fino a nuovo avviso", ha affermato in una nota il Coordinatore israeliano delle attività governative nei Territori occupati. Rafah è stato riaperto solo il mese scorso, consentendo per la prima volta dopo mesi a un numero limitato di palestinesi di lasciare Gaza, tra cui pazienti con urgente bisogno di cure mediche. L'attraversamento è considerato vitale per la consegna degli aiuti umanitari e l'evacuazione dei malati e dei feriti. Tutta la popolazione di Gaza, che conta oltre due milioni di persone, è stata sfollata durante la guerra tra Israele e Hamas e l'enclave continua a dipendere fortemente dagli aiuti umanitari. A metà febbraio le Nazioni Unite hanno dichiarato di aver continuato a incontrare ostacoli nel fornire aiuti salvavita a Gaza.