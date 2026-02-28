Iran, è morto l'Ayatollah Khamenei. Recuperato il corpo dopo l'attacco di Usa e Israele

Andrea Riccardi 28 febbraio 2026 a

Il corpo di Ali Khamenei, Guida Suprema dell'Iran, ucciso questa mattina in un attacco aereo israeliano, è stato ritrovato. Lo riferisce una fonte israeliana ad Haaretz. L'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, ha aggiornato diversi alti funzionari a Washington comunicando che la guida suprema iraniana è stato ucciso.

Secondo la tv israeliana Canale 12, che cita fonti anonime, la salma di Khamenei sarebbe stata estratta dalle rovine del suo complesso residenziale fortificato, colpito da circa 30 raid missilistici e aerei nelle prime ore dell'operazione militare (più di 80 le bombe sganciate). In serata il premier israeliano Benjamin Netanyahu, in un discorso televisivo, aveva parlato di "segnali crescenti" che indicano che Khamenei "non è più tra noi", definendo il raid un colpo decisivo contro "il tiranno di Teheran" e invitando il popolo iraniano a prendere in mano il proprio destino". Al premier israeliano è stata mostrata un'immagine del corpo della Guida Suprema iraniana, recuperato dalle autorità iraniane all'interno del suo complesso a Teheran. Lo riferisce l'emittente israeliana Channel 12. Secondo l'emittente Kan, le stesse immagini sono state presentate anche al presidente americano Donald Trump.

In base a quanto già successo per Khomeini e Raisi, la conferma ufficiale iraniana della morte di Khamenei potrebbe arrivare domani, durante le trasmissioni mattutine dei media statali e accompagnata dalla recita di versi del Corano. L'esercito israeliano ha annunciato la morte di sette responsabili e comandanti iraniani, tra cui Ali Shamkhani, consigliere del leader supremo iraniano.