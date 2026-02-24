Iran, scontri vicino alla residenza dell'Ayatollah Khamenei a Teheran

Foto: Ansa

Pesanti scontri a Teheran, "nei pressi del quartier generale di Khamenei, tra i Guardiani della Rivoluzione (Irgc) e i combattenti dell'Organizzazione dei Mojahedin del popolo iraniano, gruppo di opposizione ritenuto terrorista dal

regime. Oltre 100 militanti del gruppo sono stati uccisi, feriti e arrestati negli scontri. Il "complesso Motahari" a Teheran è un'area altamente sorvegliata e fortificata che ospita tra le altre cose il quartier generale e la residenza della Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei. I Mojahedin sostengono che "le vittime nemiche all'interno del quartier generale di Khamenei siano state ingenti, ma non sono disponibili cifre precise". Diversi siti affiliati al regime hanno riportato la notizia di "rumore di esplosioni" nella zona. L'agenzia stampa Arya ha segnalato attacchi simultanei alla residenza di Khamenei e al Consiglio supremo di Sicurezza nazionale.

La situazione diventa ogni giorno più difficile a Teheran. Il comandante dei Guardiani della Rivoluzione, il generale di brigata Mohammad Hosseini, è stato nominato oggi capo della forza speciale Sabereen in un contesto di crescente tensione con gli Stati Uniti. Lo rendono noto i media iraniani, precisando che la Brigata delle Forze Speciali Sabereen è una delle unità operative delle forze terrestri dei Pasdaran e svolge non meglio specificate "missioni specializzate e operazioni speciali assegnate al corpo". Hosseini ha in precedenza comandato la 110ma Brigata Forze Speciali Salman Farsi e ha ricoperto diversi incarichi operativi e di comando nel corso della carriera.

Intanto la Giordania ha annunciato che non permetterà che il proprio spazio aereo venga violato e il paese non diventerà un campo di battaglia. Lo ha ribadito poi il re di Giordania, Abdullah II, parlando con una delegazione del Sindacato dei giornalisti giordani. Il sovrano ha affermato che il dialogo e le soluzioni politiche in merito agli sviluppi riguardanti l' Iran sono l'unico modo per prevenire un'ulteriore escalation nella regione, parlando a proposito di un potenziale attacco degli Stati Uniti.