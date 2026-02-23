Ucraina, stipendi e pensioni pagati con gli aiuti Ue. Dagli Usa Piano Marshall per 800 miliardi

Foto: Ansa

Leonardo Ventura 23 febbraio 2026

Economia di guerra, quattro anni dopo. L'Ucraina mantiene una sorta di stabilità precaria solo grazie agli aiuti internazionali e si terrà per un po' in equilibrio attingendo al prestito di 90 miliardi di euro per i prossimi due anni concordati dall'Unione Europea. Una situazione provvisoria dal momento che la crescita del Paese, sfiancato dagli attacchi russi, sta rallentando a causa della costante tensione causata dai raid e dalla mancanza di nuovi stimoli economici. Il Fondo Monetario Internazionale - che sta contribuendo alla sostenibilità del Paese con un prestito di 8,1 miliardi di dollari da erogare in quattro anni - ha ridotto le sue previsioni di crescita del Pil per quest'anno dal 2% all'1,8%, principalmente a causa dell'impatto negativo che l'attuale campagna di attacchi aerei russi sul sistema energetico sta avendo su produzione e consumi. Dall'inizio di quest'anno, la Russia ha lanciato numerosi attacchi massicci che hanno ulteriormente compromesso la già fortemente indebolita capacita' di generazione di energia elettrica dell'Ucraina. Il Paese ha subito prolungate interruzioni di corrente ed è stato costretto a prolungare i blackout programmati a cui già ricorreva per razionare l'approvazione a causa del deficit causato dai precedenti bombardamenti russi.

La revisione al ribasso del Fmi è in linea con quella dei gruppi di investimento più influenti. Dopo una contrazione del 29% nel 2022 a seguito dell'invasione su larga scala lanciata dalla Russia quattro anni fa, l'economia ucraina è cresciuta del 5,3% nel 2023 e del 2,9% nel 2024. La tendenza al ribasso continuerà per un altro anno, confermando che l'effetto di rimbalzo sperimentato dall'economia ucraina nel secondo anno di guerra ha iniziato a ristagnare. Secondo la società di consulenza ucraina Gmk Center, l'economia ucraina non è stata in grado di trovare nuovi motori di crescita per mantenere il ritmo della ripresa registrata nel 2023. Inoltre, l'Ucraina soffre di una significativa carenza di manodopera a causa della mobilitazione militare e dell'emigrazione. Tra i fattori che potrebbero andare a sostegno della crescita economica, il Gmk Center cita un'inflazione relativamente bassa e consumi privati ​​stabili, nonché numerosi programmi di sostegno per le imprese e nuovi investitori, oltre alla costante espansione dell'industria della difesa e alla continua forza del settore agricolo. Tuttavia, nulla di tutto ciò sarebbe possibile senza il sostegno finanziario internazionale, in cui il prestito di 90 miliardi di euro adottato dall’Ue, in un accordo politico alla fine dello scorso anno, gioca un ruolo di fondamentale importanza. Ora, un potenziale veto dell'ultimo minuto da parte di Budapest incombe sul prestito, condizionandone l'erogazione alla ripresa da parte di Kiev del transito del petrolio russo attraverso il suo territorio verso l'Ungheria.

Questi 90 miliardi di euro devono essere ottenuti attraverso l'emissione di nuovo debito, dopo che l'Ue ha deciso di non destinare i 210 miliardi di euro di beni russi congelati come punizione per l'invasione al finanziamento dell'Ucraina. I fondi europei devono servire, tra le altre cose, a consentire all'Ucraina di continuare a funzionare come Stato e a pagare stipendi, pensioni e altri benefici pubblici, in un contesto in cui praticamente tutte le entrate fiscali dello Stato ucraino vengono destinate al finanziamento della difesa del Paese. L'Ucraina sta anche lavorando per garantire nuovi investimenti esteri che le consentano di rivitalizzare e trasformare la propria economia sia durante la guerra che una volta terminata il conflitto. Il Primo Ministro Yulia Sviridenko ha annunciato questo mese che il Fondo di Investimento creato tra Ucraina e Stati Uniti per la ricostruzione dell'Ucraina ha ricevuto le prime 60 proposte di progetto. Con un capitale iniziale di 150 milioni di dollari, questo fondo, creato su iniziativa del presidente Donald Trump e con il quale gli Stati Uniti sperano di ottenere un accesso preferenziale in cambio della garanzia degli investimenti in Ucraina, è destinato a finanziare progetti nei settori dell'energia, delle infrastrutture, dei minerali essenziali e dell'innovazione tecnologica. Inoltre, l'Ucraina sta negoziando una sorta di "Piano Marshall" con gli Stati Uniti e i partner europei, attraverso il quale Kiev spera di attrarre fino a 800 miliardi di dollari di investimenti entro il 2040. Oltre a creare prosperità economica, Kiev spera che questo accordo incoraggi gli investimenti statunitensi ed europei in Ucraina, motivando così questi attori a impedire a un'altra invasione russa una volta terminata questa guerra.