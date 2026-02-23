Libano, via il personale dall'ambasciata Usa. Sempre più vicina la guerra con l'Iran

Foto: Lapresse

Andrea Riccardi 23 febbraio 2026

Gli Stati Uniti avrebbero evacuato decine di membri dello staff dalla loro ambasciata a Beirut, mentre resta altissima la tensione tra gli Usa e la Repubblica islamica dell'Iran, con il presidente Donald Trump che continua a valutare l'opzione militare contro Teheran. Lo ha riferito l'emitttente libanese Lbci, precisando che il personale è stato evacuato attraverso l'aeroporto internazionale 'Rafik Hariri' di Beirut "come misura precauzionale in vista degli sviluppi regionali previsti". Secondo l'emittente, più tardi l'ambasciata potrebbe diffondere una nota sulla questione.

Iran, monito agli Usa: "Un attacco mirato sarà considerato aggressione"

La notizia segue le indiscrezioni circolate sulla stampa americana secondo cui l'Iran, in caso di attacco Usa, potrebbe rispondere attraverso i suoi proxy, tra cui Hezbollah. Un funzionario del Dipartimento di Stato, citato da Axios, ha confermato che è stata ordinata la partenza del personale non essenziale e dei loro familiari dall'ambasciata Usa a Beirut. "Valutiamo costantemente la situazione della sicurezza e, sulla base della nostra ultima analisi, abbiamo ritenuto prudente ridurre la nostra presenza al personale essenziale", ha dichiarato il funzionario, precisando che l'ambasciata americana nel Paese dei Cedri rimane operativa. "Si tratta di una misura temporanea volta a garantire la sicurezza del nostro personale - ha aggiunto la fonte - mantenendo al contempo la nostra capacità di operare e assistere i cittadini statunitensi".