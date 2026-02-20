Iran, Trump manda la portaerei e Araghchi: "Bozza accordo sul nucleare pronta tra due giorni"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 20 febbraio 2026

Teheran è pronta a sottoporre agli Stati Uniti già nei prossimi giorni la propria proposta per un accordo sulla ricerca 4nucleare. "Il prossimo passo per me è presentare una bozqza di una possibile intesa alle mie controparti negli Stati Uniti", ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. "Credo che nei prossimi due o tre giorni sarà pronta, e dopo ⅜il via libera finale dei miei superiori, sarà consegnata all'invito degli Usa Steve Witkoff". Araghchi ha poi sottolineato che i recenti colloqui a Ginevra sono stati positivi e che Washington non ha chiesto a Teheran di interrompere in modo permanente l'arricchimento dell'uranio, respingendo le indiscrezioni secondo cui gli americani pretenderebbero un "arricchimento zero". "Nemmeno l'Iran ha offerto di sospendere l'arricchimento", ha precisato il ministro degli Esteri iraniano. "Di ciò che stiamo discutendo ora è come garantire che il nostro programma nucleare sia pacifico e rimanga tale per sempre".

Araghchi ha ribadito che non esiste una soluzione militare al dossier nucleare iraniano e che l'unica strada è la diplomazia, pur sottolineando che Teheran è preparata sia al negoziato sia allo scontro. Il capo della diplomazia della Repubblica islamica ha inoltre evidenziato il ruolo costruttivo svolto dal direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica Rafael Grossi nel corso delle trattative. Finora si sono svolti due round di colloqui indiretti fra Stati Uniti e Iran , il primo in Oman e il secondo a Ginevra, per la gestione del nucleare iraniano.

Nel frattempo la portaerei americana Uss Gerald R. Ford, la più grande al mondo, è entrata nelle acque del Mar Mediterraneo. Il cacciatorpediniere Uss Mahan, della classe Arleigh Burke e parte integrante del Gruppo da battaglia guidato dalla Ford, è in transito attraverso lo Stretto di Gibilterra. Secondo le tempistiche, alla portaerei saranno necessari ancora diversi giorni per raggiungere il Medio Oriente e assumere un assetto operativo in funzione anti-iraniana. La settimana scorsa il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva ordinato il trasferimento del Gruppo da battaglia verso il Golfo Persico mentre l'Amministrazione valutava la possibilità di un'azione militare contro l'Iran.