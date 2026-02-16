Svizzera, bufera di neve fa deragliare un treno. A bordo 80 passeggeri: ci sono feriti

Foto: Ansa

Ignazio Riccio 16 febbraio 2026 a

a

a

Un treno regionale è deragliato questa mattina nella galleria dello Stockgraben, tra Goppenstein e Hohtenn, nel Canton Vallese, a causa di una valanga che ha travolto i binari. L’incidente, fortunatamente, secondo le prime notizie, senza feriti gravi, si inserisce in un contesto meteorologico estremo: nelle ultime ore, forti nevicate e raffiche di vento hanno innalzato il rischio valanghe al livello 4 (forte), rendendo il terreno altamente instabile.

Le operazioni di soccorso

Il treno coinvolto era un RegioExpress partito da Spiez alle 6.12 e trasportava circa 80 passeggeri. Trenta di loro sono stati evacuati in sicurezza dalle squadre di emergenza, mentre diverse caserme dei pompieri del Vallese sono state mobilitate. La polizia cantonale ha confermato l’intervento e ha annunciato che terrà una conferenza stampa per fornire ulteriori dettagli sull’incidente. Secondo le Ferrovie Federali Svizzere, la linea Frutigen-Briga è rimasta completamente. I tecnici stimano che i lavori di messa in sicurezza del versante e il ripristino del traffico ferroviario potranno protrarsi almeno fino alla mattinata di domani, 17 febbraio. Ritardi e cancellazioni sono inevitabili, soprattutto sui collegamenti tra l’Alto Vallese e Briga.

Rete ferroviaria sotto pressione

Il caos non si limita al Vallese. Nella Svizzera romanda, un incendio scoppiato domenica sera alla stazione di Losanna, causato da un ordigno pirotecnico, ha gravemente danneggiato cavi elettrici. Il traffico tra Losanna e Renens è ridotto a due treni speciali all’ora in entrambe le direzioni, con una piena ripresa prevista non prima di martedì mattina. In aggiunta, questa mattina un incidente stradale nei pressi di Charrat, sul tratto tra Martigny e Saxon, aveva provocato la chiusura completa della linea ferroviaria Losanna-Briga prima delle 8. Il traffico è stato parzialmente ripristinato intorno alle 11.

Strade aperte e trasporto alternativo

Nonostante la chiusura della linea ferroviaria del Lötschberg, il trasporto auto attraverso la galleria rimane operativo. La strada verso la valle del Lötschental è aperta, garantendo un’alternativa per i veicoli. Giovedì scorso, una valanga aveva già bloccato temporaneamente un tratto della strada cantonale verso Goppenstein, senza provocare feriti o danni. Secondo l’Istituto per la ricerca sulla neve e le valanghe, il rischio valanghe nel Vallese è attualmente pari a 4 su 5, una situazione che si verifica solo pochi giorni all’anno, confermando la gravità delle condizioni meteorologiche.

Un inverno difficile per i trasporti

Le forti nevicate e le condizioni instabili mettono a dura prova la rete ferroviaria svizzera, sia nel Vallese sia in Romandia. Le autorità raccomandano prudenza agli automobilisti e ai passeggeri dei treni, invitando chi può a posticipare i viaggi o a pianificare percorsi alternativi.