Epstein files, si dimette da Golman Sachs la super avvocata già consulente di Obama

Kathy Ruemmler, referente legale della Goldman Sachs, ha annunciato le sue dimissioni dopo la diffusione di alcune e-mail che dimostrano la sua stretta relazione con Jeffrey Epstein, che chiamava 'zio Jeffrey'.

Ruemmler - ex consulente legale della Casa Bianca con Barack Obama - ha annunciato che "lascerà l'incarico di Chief Legal Officer e General Counsel della Goldman Sachs a partire dal 30 giugno 2026'. Ruemmler aveva ripetutamente preso le distanze dalle e-mail e da altra corrispondenza relativa a Epstein rifiutandosi di dimettersi dal suo incarico, che ricopre dal 2020. Era anche arrivata a definire Epstein un 'mostro' in recenti dichiarazioni.

Secondo quanto risulta tuttavia, prima che il finanziere condannato per abusi sessuali e favoreggiamento della prostituzione minorile fosse arrestato una seconda volta nel 2019, aveva un rapporto diverso con lui, e diceva di adorarlo, riporta il Guardian.