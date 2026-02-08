Crans Montana, a fuoco il memoriale dedicato alle vittime dell'incendio di Capodanno

Foto: Ansa

Il monumento commemorativo dedicato alle vittime dell'incendio di Capodanno a Montana ha preso fuoco stamattina poco prima delle sei. I pompieri, intervenuti dopo pochi minuti, hanno spento le fiamme. "Nessuno è rimasto ferito ma diversi oggetti commemorativi sono stati danneggiati", ha dichiarato la polizia cantonale del Vallese. Il libro delle condoglianze è stato salvato e il monumento nella rue Centrale è attualmente in fase di ricostruzione. Secondo i primi accertamenti, l'incendio è divampato tra le candele poste su un tavolo al centro del memoriale nonostante la temperatura sotto lo zero e la neve che ricopre Crans Montana da settimane. La polizia esclude al momento l'ipotesi di un incendio doloso ma sono in corso indagini più approfondite.

Il memoriale si trova a pochi passi dal bar discoteca Le Constellation, teatro del rogo di Capodanno che ha ucciso 41 persone e ne ha ferite 115. È nato dalla volontà di residenti e turisti di testimoniare la solidarietà alle vittime dell'incendio con fiori, biglietti, candele, peluche sistemati su alcuni tavolini e a ridosso della strada. Una sistemazione provvisoria ma che nessuno ha voluto toccare. Per il rogo del primo gennaio sono quattro, fino ad ora, gli indagati. I coniugi proprietari del bar, i francesi Jacques e Jessica Moretti, e due funzionari comunali addetti ai controlli antincendio nei locali pubblici. Oltre ai magistrati svizzeri, sta indagando sulle responsabilità dell'incendio anche la Procura di Roma, perché sei sono gli italiani rimasti intrappolati tra le fiamme e deceduti per le ustioni riportate e il fumo respirato.