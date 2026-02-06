Crans Montana, il Comune chiude un albergo extralusso: non rispettava le norme antincendio

Foto: Ansa

Angela Bruni 06 febbraio 2026 a

a

a

Il Comune di Crans Montana ha ordinato la chiusura immediata del Grand Hôtel du Golf & Palace. La decisione è stata presa in quanto la struttura non rispetta le norme antincendio e, nonostante i ripetuti richiami, non ha provveduto a mettersi in regola. "Nonostante diversi richiami, il Comune ha constatato che le misure di conformità richieste non sono state realizzate", si legge in una nota. "L'ultimo termine fissato - dal 16 dicembre 2025 al 15 gennaio 2026 - è trascorso nuovamente senza risultati". Dopo l'incendio al bar discoteca Le Constellation, che ha ucciso 41 persone e ne ha ferite 115, gli enti locali del Canton Vallese, e quello di Crans Montana in particolare, hanno rafforzato i controlli sul rispetto delle normative di sicurezza da parte dei pubblici esercizi e degli alberghi. Secondo i primi riscontri il rogo di Capodanno è stato in parte dovuto al mancato adeguamento del bar discoteca alle disposizioni antincendio. Per l'incendio a Le Constellation sono indagati i proprietari, Jacques e Jessica Moretti, e due funzionari pubblici addetti ai controlli.

Ora, però, la Svizzera è divenuta più severa in materia. E così, su proposta del responsabile della sicurezza, il Comune di Crans Montana ha deciso di emettere un avviso preliminare per la chiusura del lussuoso hotel proprio nel bel mezzo della stagione turistica, con tutte le piste da sci aperte e prenotazioni a valanga per le prossime settimane. L'Ufficio cantonale di prevenzione degli incendi, informato della misura, ha dato il proprio assenso e ha effettuato un'ulteriore verifica nella struttura insieme al responsabile del municipio. La chiusura è stata ratificata dal Consiglio comunale e la polizia è stata incaricata di far eseguire immediatamente il provvedimento.