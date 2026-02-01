Londra, spaccano le vetrine e rubano i gioielli. La rapina in pieno giorno

01 febbraio 2026 a

Un sabato mattina qualunque a Londra nel quartiere di Richmond. All'improvviso, però, due uomini incappucciati entrano in azione e cominciano a spaccare le vetrine proprio sotto agli occhi della proprietaria. Sembra di assistere alla scena di un film ma è tutto vero.

L'azione dura pochi secondi. Il vetro è rotto e i ladri cominciano a riempire i sacchi con la refurtiva. Dall'interno la proprietaria prova a "salvare" qualcosa come può. Ma i ladri prendono quello che possono e se la danno a gambe levate. Sotto gli occhi increduli dei londinesi.