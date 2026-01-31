Iran, esplosione fa crollare un palazzo: 4 morti. Ma non è guerra

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 31 gennaio 2026 a

a

a

Un'esplosione ha devastato un palazzo residenziale di otto piani nella città portuale di Bandar Abbas, in Iran. Sono morte quattro persone, secondo quanto pubblicato dai media iraniani. L'esplosione. Non è dovuta ad azioni militadi ma ad una fuga di gas che si è verificata in boulevard Moallem e ha provocati il crollo parziale della facciata dell'edificio, la distruzione di due piani e gravi danni a un negozio e a diverse auto posteggiate nelle vicinanze. Immagini e video circolati sui social network mostrano cumuli di macerie e l'intervento delle squadre di soccorso e della difesa civile. L'agenzia di stampa Tasnim, vicina al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha smentito categoricamente le voci secondo cui l'esplosione avrebbe avuto come obiettivo un comandante dei Pasdaran definendole "completamente false".



Fonti politiche israeliane hanno intanto dichiarato che Tel Aviv non ha alcuna responsabilità nell'incidente e non ne era a conoscenza. L'episodio avviene in un contesto di tensione elevata nello Stretto di Hormuz, passaggio strategico per il 20% del petrolio mondiale. Qui si trovano i porti di Bandar Abbas e Shahid Rajaei. Venerdì il Comando Centrale statunitense aveva ammonito Teheran che non tollererà "azioni non sicure o non professionali" nella zona, in risposta all'annuncio iraniano di una manovra navale con armi vere che durerà due giorni. Washington ha citato in particolare il rischio di avvicinamenti pericolosi da parte di motovedette iraniane alle portaerei americane che stanno navigando in quelle acque. Le autorità locali stanno indagando per scoprire le cause dell'esplosione, mentre proseguono le operazioni di soccorso.