Venezuela, ecco come Delcy Rodríguez ha lavorato con gli Usa sostituire Maduro

Prima che l'esercito statunitense catturasse il presidente del Venezuela Nicolás Maduro, subito dopo Capodanno, Delcy Rodríguez e il fratello Jorge si erano impegnati a collaborare con Donald Trump una volta che l'uomo forte del regime se ne fosse andato. Lei vicepresidente, lui presidente dell'Assemblea nazionale, stavano "trattando" dall'autunno con gli 007 della Casa Bianca e con inviati del Qatar assicurando, che avrebbero accolto con favore le dimissioni (o la rimozione) di Maduro. Le comunicazioni tra i funzionari statunitensi e Delcy Rodríguez sarebbero iniziate dopo una telefonata cruciale tra Trump e Maduro. Telefonata durante la quale il presidente Usa ha insistito affinché Maduro lasciasse il Venezuela, offrendo anche un eventuale asilo politico in un paese terzo. Maduro respinse la richiesta.

A dicembre Delcy Rodríguez, informata della situazione, aveva confermato al governo degli Stati Uniti di essere pronta a sostituite il dittatore. Secondo una fonte a conoscenza dei messaggi disse: "Lavorerò su qualsiasi opzione". Marco Rubio, segretario di Stato e consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, all'inizio scettico riguardo alla collaborazione con elementi del regime venezuelano, si convinse che le promesse di Rodríguez fossero il modo migliore per evitare il caos una volta che Maduro se ne fosse andato. A ottobre, il Miami Herald aveva riferito di negoziati falliti tramite il Qatar, in cui Delcy si era offerta di fungere da capo del governo di transizione in caso di dimissioni di Maduro. Anche il Diosdado Cabello, il potente ministro degli Interni venezuelano che controlla la polizia e le forze di sicurezza, aveva avuto colloqui con gli Stati Uniti mesi prima dell'arresto di Maduro.



Tutte le fonti affermano che ci fosse una sottile differenza nell'accordo di Delcy Rodríguez: mentre la famiglia Rodríguez aveva promesso di aiutare gli Usa una volta che Maduro se ne fosse andato, non ha accettato di aiutarli attivamente a rovesciarlo. Le fonti insistono sul fatto che non si sia trattato di un colpo di stato orchestrato contro Maduro dai fratelli Rodríguez. Ore dopo il raid, Trump sembrava confermare i colloqui. Ha dichiarato al New York Post che Delcy Rodríguez era a bordo. "Abbiamo parlato con lei numerose volte e lei capisce". Oltre alle conversazioni riservate, si sono svolti numerosi colloqui ufficiali tra i funzionari di Trump e quelli del governo venezuelano. Lo stesso Maduro incontrò Ric Grenell, uno dei principali collaboratori di Trump, appena 10 giorni dopo l'insediamento di Trump, per discutere della situazione dei prigionieri americani, che furono rapidamente rilasciati.

I principali collaboratori di Trump continuarono a dialogare regolarmente con Jorge e Delcy Rodríguez, ad esempio per coordinare i voli bisettimanali dei venezuelani deportati dagli Stati Uniti. C'erano una serie di questioni da risolvere: dove sarebbero atterrati i voli, lo status dei venezuelani imprigionati a El Salvador e i prigionieri politici che potevano essere rilasciati. Nel frattempo Delcy Rodríguez manteneva stretti legami personali con il Qatar, dove i membri della famiglia reale la consideravano un'amica. Il Qatar ha sfruttato la buona volontà di cui godeva alla Casa Bianca di Trump per aprire nuove porte a Rodríguez in trattative segrete, hanno affermato due fonti. Come riportato dal Miami Herald, Rodríguez aveva cercato di proporre un governo di transizione, guidato da lei, che avrebbe governato il Venezuela se Maduro avesse accettato un ritiro prestabilito in un presunto porto sicuro. Il piano è fallito e Rodríguez ha duramente denunciato la vicenda, ma i principali esponenti americani hanno iniziato a pensare che fosse tutt'altro che una leader dogmatica. Chi la conosce la descrive come una figura dotata di peculiarità disarmanti che la aiutano a stringere legami facilmente. Beve champagne, ha un allenatore privato di ping-pong e sfida i dignitari stranieri a interminabili partite. Così pure i funzionari Usa più aggressivi nei confronti di Maduro si sarebbero dichiarati disponibili a collaborare con lei.

Uno dei fattori determinanti fu la promessa di lavorare per fornire petrolio agli Stati Uniti. Mauricio Claver-Carone, ex inviato speciale di Trump per l'America Latina che continuava ad avere l'attenzione di Marco Rubio nonostante fosse fuori dal governo, era uno dei principali sostenitori. L'obiettivo principale degli Stati Uniti era la stabilità una volta deposto Maduro, viste le previsioni di guerra civile. Per Delcy Rodríguez è stata una danza delicata. Nonostante le abbiano fatto l'offerta, le fonti affermano che lei non abbia accettato di tradire Maduro. "Lo temeva", ha detto un funzionario a conoscenza degli eventi. Quando il 3 gennaio gli elicotteri d'attacco statunitensi sono atterrati a Caracas all'inizio di gennaio, Delcy Rodríguez era introvabile. Si diffuse la voce che fosse fuggita a Mosca, invece era sull'Isola Margarita, paradiso dei Caraibi non lontano dalle coste del Venezuela. Due giorni dopo ha giorni dopo ha giurato come presidente ad interim. Maduro era già in carcere a New York.