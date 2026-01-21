Ucraina, domani Witkoff da Putin: focus sulla cessione del Donbass

Foto: Ansa

L'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff incontrerà domani il presidente russo Vladimir Putin per colloqui sull'Ucraina, con particolare attenzione agli "accordi territoriali". Il piano di pace in 20 punti prevede la cessione di alcune regioni ucraine alla Russia, in particolare alcune zone del Donbass, ricca zona mineraria, e su questo non è stato al momento raggiunto alcun accordo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si oppone a cessione di territori seppure è d'accordo su altri punti del piano, tra cui la presenza di una task force internazionale che, una volta terminata la guerra, garantisca che i combattimenti non riprendano.



Witkoff ha confermato che ha in programma di incontrare anche i rappresentanti di Kiev in questa missione e in Europa per conto del presidente Usa Donald Trump. In un'intervista rilasciata all'emittente televisiva Cnbc, Witkoff ha affermato che ci sono stati "molti progressi nelle ultime otto settimane" e "speriamo di avere presto qualcosa di buono da annunciare". Ha quindi spiegato che al momento i colloqui si concentrano sugli "accordi territoriali", che ha definito "l'elefante da 800 libbre nella stanza" che tutti fanno finta di non vedere e ha insistito sul fatto che ci sono "alcune idee molto, molto buone in merito" per risolvere l'impasse e arrivare ad un accordo di pace.