Guasto all'Air Force One, Trump a Davos con 3 ore di ritardo

Foto: LaPresse

Gianni Di Capua 21 gennaio 2026 a

a

a

L'Air Force One con a bordo il presidente Usa Donald Trump diretto a Davos, in Svizzera, circa un'ora dopo la partenza è tornato alla Joint Base Andrews a causa di "un piccolo problema elettrico". Lo ha riferito la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, spiegando che la decisione è stata presa dopo il decollo, per estrema cautela. Di ritorno l'aereo è atterrato in sicurezza. Un giornalista che era a bordo ha raccontato che le luci nella cabina stampa dell'aereo si sono spente brevemente dopo il decollo ma non è stata fornita alcuna spiegazione immediata e circa mezz'ora dopo il decollo ai giornalisti è stato comunicato che l'aereo sarebbe tornato indietro. Trump è salito a bordo di un altro aereo e ha proseguito il suo viaggio verso il World Economic Forum di Davos.

Netanyahu accetta l'invito di Trump: entrerà nel Board of peace

A causa del guasto elettrico, il presidente degli Stati Uniti dovrebbe arrivare al Forum di Davos con circa 3 ore di ritardo. L'ha affermato il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, a margine dei lavori del World Economic Forum.