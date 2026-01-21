Dopo il guasto all'Air Force One Trump vuole volare col jet donato dal Qatar

Foto: Ansa

Leonardo Ventura 21 gennaio 2026 a

a

a

Un piccolo guasto elettrico. Ma abbastanza per far tornare indietro l'aereo presidenziale di Donald Trump, nel viaggio da Washington a Davos, quando già stava costeggiando New York. "Un eccesso di cautela", ha dichiarato la Casa Bianca. Il problema è stato individuato dall'equipaggio poco dopo il decollo, quando alcune luci della cabina passeggeri hanno smesso di funzionare. Un vero pericolo non c'è mai stato. Allo stesso tempo, il problema sarebbe stato più serio di quanto la portavoce presidenziale Karoline Leavitt abbia detto, considerando che il sistema elettrico di un aereo consente ai piloti di azionare tutti gli altri apparati, compresi quelli essenziali come i comandi di volo. I sistemi elettrici degli aerei dispongono di un'alternativa di riserva, il che suggerisce che in questo caso i piloti hanno rilevato un problema "relativamente critico". I modelli più vecchi, come quelli dell'attuale Air Force One, dipendono meno dall'elettricità rispetto alle versioni più moderne, ma nessuno ha voluto correre rischi. Mentre il mistero dietro quest'improvviso guasto è durato poco, il rientro dell'aereo è stato seguito con trepidazione nei sui siti che tracciano i voli. Il jet è atterrato in Maryland verso le 23 ora locale, dopo che era decollato poco prima delle 22. Il presidente americano ha lasciato senza problemi l'AF1 per poi salire a bordo di un più piccolo Boeing 757, usato spesso per i collegamenti all'interno degli Stati Uniti e dal vicepresidente J.D. Vance.

Dopo l'atterraggio dell'Air Force One, il personale si è affrettato a trasferire i bagagli tra i due velivoli, mentre l'equipaggio spostava rapidamente scatole di frutta, panini confezionati e bevande, secondo quanto riferito dai giornalisti del pool, il gruppo di reporter che accompagna il presidente durantele visite di Stato. Il rapido pitstop non ha impedito a Trump di arrivare puntuale al suo discorso a Davos, nonostante l'atterraggio in Svizzera con diverse ore di ritardi. Ciononostante, il ritorno alla base militare di Andrews e il cambio rapido d'aereo hanno riaperto il dibattito sugli aerei del presidente e i problemi che lo accompagnano da molto tempo. Air Force One è la designazione data a qualsiasi aereo dell'Aeronautica Militare americana che trasporta il presidente, e la flotta comprende due Boeing 747 appositamente modificati per questo scopo. Entrambi gli aerei sono entrati in servizio nel 1990 e hanno presentato problemi di manutenzione, tanto che Trump si è lamentato spesso della situazione durante le sue due presidenze, specie per via dei ritardi nella consegna dei nuovi velivoli presidenziali e i costi che hanno superato svariati miliardi di dollari.

Nonostante i guasti siano stati veramente rari nel corso degli anni, i pezzi di ricambio per i vecchi AF1 sono diventati difficili da trovare. Nel 2018 Boeing ha firmato un accordo per convertire due 747-800 in modo che diventino i prossimi "Air Force One", per un costo di 3,9 miliardi di dollari. Originariamente costruiti per una compagnia aerea russa ma mai consegnati, i jet di nuova generazione dovevano essere completati entro il 2022, per poi spostare la data di consegna al 2024. Al momento, dovrebbero arrivare a metà del 2028, a causa dei ritardi e delle aggiunte extra necessarie: quando saranno ricevuti, Trump già non sarà più presidente. A dicembre, l'aeronautica militare statunitense ha apportato una modifica al contratto esistente con Boeing, del valore di 15,5 milioni di dollari, portando il costo complessivo del contratto a 4,3 miliardi di dollari.

C'è anche la questione del Boeing Qatar 747 donato dal governo di Doha all'amministrazione Trump, lo scorso maggio. "Il jet qatariota ora suona molto meglio come idea", ha scherzato Leavitt durante il cambio di velivolo. Il presidente lo ha accettato con grande entusiasmo, nonostante richiederà ingenti lavori prima di poter essere considerato sufficientemente sicuro per essere utilizzato come Air Force One. "Solo una persona stupida rifiuterebbe questa offerta'', aveva detto Trump lo scorso anno, descrivendo il jet di lusso come ''un palazzo con le ali". Non è chiaro quanto tempo impiegherà il dipartimento della Difesa per implementare le misure di sicurezza necessarie sul nuovo aereo, mentre ha sollevato diverse preoccupazioni di natura legale, etica e di sicurezza. Secondo gli esperti, i costi per essere realmente certi che il mezzo sia a prova d'intercettazioni e hackeraggi - essendo un regalo di un altro paese - potrebbero quasi superare il prezzo per acquistarne uno nuovo di fabbrica. Il presidente ha affermato che l'aereo potrebbe essere pronto per l'uso il mese prossimo, al massimo due mesi, nonostante il profondo scetticismo di esperti ed ex funzionari del settore aeronautico. in possesso del magnate di New York per il resto della sua vita.