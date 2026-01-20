Davos, team negoziale di Kiev incontra consiglieri sicurezza di Francia, Germania e Gran Bretagna

Redazione 20 gennaio 2026 a

Il 'team' negoziale ucraino guidato da Rustem Umerov, con Kyrilo Budanov e David Arakhamia, ha incontrato a Davos i consiglieri per la sicurezza nazionale di Francia, Germania e Gran Bretagna, ha reso noto il Consigliere per la sicurezza nazionale di Kiev in un tweet. "Abbiamo sincronizzato i nostri approcci sulle garanzie di sicurezza e ulteriori sforzi diplomatici", ha scritto Umerov, precisando che nelle prossime ore ci saranno altri incontri con i partner sempre sulle garanzie di sicurezza, gli sviluppi economici e la ripresa dell'Ucraina.