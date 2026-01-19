Spagna sotto choc, deragliamento e scontro fra freni: 39 vittime. "Incidente estremamente strano"

Foto: Ansa

Tommaso Manni 19 gennaio 2026 a

a

a

Il deragliamento del treno ad alta velocità ad Adamuz (Cordoba) ieri pomeriggio ha causato almeno 39 morti e almeno 73 feriti, di cui 24 gravi, secondo gli ultimi dati. Diverse carrozze di un treno Iryo in viaggio da Malaga a Madrid con 300 passeggeri a bordo sono deragliate e si sono scontrate con un treno Alvia che viaggiava nella direzione opposta con 184 persone a bordo, diretto a Huelva. Diverse carrozze di questo secondo treno sono poi precipitate da un terrapieno di quattro metri, ostacolando l'accesso ai soccorsi, secondo il Ministro della Presidenza andalusa. Il Presidente della Giunta Regionale dell'Andalusia, Juan Manuel Moreno, ha visitato il luogo dell'incidente. "Domani avremo dati più affidabili, sia sul numero delle vittime che sul numero dei feriti", ha dichiarato.

Da parte sua, il Ministro dei Trasporti Óscar Puente ha descritto l'incidente come "estremamente strano", spiegando che si è verificato su un tratto rettilineo della strada, che la pista era stata ristrutturata a maggio e che si è detto fiducioso che un'indagine avrebbe chiarito le cause. Data la gravità dell'incidente, il Primo Ministro Pedro Sánchez ha annullato l'intero programma di lunedì, incluso un incontro con il leader dell'opposizione, Alberto Núñez Feijóo.

Parlando ai media alla stazione di Atocha, il ministro ha affermato di non conoscere la causa del deragliamento del treno Iryo che è relativamente nuovo, ha circa quattro anni, ha spiegato, aggiungendo che l'infrastruttura sulla linea Madrid-Siviglia è stata recentemente ristrutturata, con lavori completati lo scorso maggio per un costo di 700 milioni di euro. Inoltre, Puente, che si recherà sul luogo dell'incidente lunedì, ha confermato che il deragliamento si è verificato su un tratto rettilineo di binario. Pertanto, gli esperti ferroviari con cui il ministro è stato in contatto in serata indicano che questo incidente è difficile da spiegare e sarà oggetto di indagine da parte della commissione indipendente incaricata di studiare questo tipo di incidenti ferroviari. Il ministro dei Trasporti ha spiegato che il deragliamento delle ultime carrozze del treno Iryo, in viaggio da Malaga a Madrid, è avvenuto "purtroppo" perché un treno Alvia, in viaggio tra Madrid e Huelva, viaggiava in direzione opposta su un binario parallelo. Le carrozze Iryo deragliate si sono scontrate con la testa dell'Alvia. Il macchinista dell'Alvia è tra le vittime dell'incidente. La collisione piè grave ha coinvolto le prime due carrozze dell'Alvia, che trasportavano 53 dei 200 passeggeri a bordo. Queste due carrozze sono precipitate in un terrapieno profondo circa quattro metri. Il treno Iryo, partito da Malaga alle 18.40 diretto a Puerta de Atocha con 317 persone a bordo, ha deragliato le sue ultime tre carrozze alle 19.39 e si è fermato sul binario adiacente, dove in quello stesso momento stava viaggiando un altro treno Renfe diretto a Huelva.