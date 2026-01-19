Andalusia, notizie tragiche dalla Spagna: il bilancio di 39 morti e 152 feriti non è definitivo

Foto: Lapresse

Tommaso Manni 19 gennaio 2026

a

a

Sono 39 i morti e 152 i feriti accertati nello scontro fra treni di ieri sera in Andalusia, nei pressi della stazione della Spagna. Un bilancio ancora provvisorio, ha avvertito il ministro dei Trasporti, Oscar Puente. "Il numero delle vittime ha raggiunto quota 39 e non è definitivo", ha scritto sui suoi social media, in un messaggio in cui ha anche annunciato il suo arrivo a Cordoba e il suo viaggio verso il luogo dell'incidente. Ha anche espresso la sua gratitudine ai soccorritori che hanno lavorato tutta la notte "in circostanze molto difficili". E ha fatto le sue "condoglianze alle vittime e alle loro famiglie in questo momento terribile". I feriti sono almeno 152 di cui 24 in condizioni critiche. Continuano le operazioni sul luogo dell'incidente.

Papa Leone XIV è "profondamente addolorato nell'apprendere la tragica notizia dell'incidente ferroviario di Adamuz, che ha causato numerosi morti e feriti, offre preghiere per il riposo eterno dei defunti". Lo si legge nel telegramma di cordoglio che il Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, ha inviato - a nome del Pontefice - a monsignor Luis Javier Arguello Garcia, Arcivescovo di Valladolid e presidente della Conferenza Episcopale Spagnola, per le vittime dell'incidente ferroviario di Adamuz (Cordova). Leone "estende inoltre le sue più sentite condoglianze alle famiglie dei defunti, insieme alle sue parole di conforto, alla sua sincera preoccupazione e ai suoi auguri per la pronta guarigione dei feriti" e "incoraggia le squadre di soccorso a perseverare nei loro sforzi di soccorso e assistenza". Il primo ministro Pedro Sanchez ha deciso di annullare la sua partecipazione al Forum Economico di Davos a causa dell'incidente e di sospendere tutti gli altri appuntamenti politici e di partito.

Oggi Iberia ha potenziato le sue operazioni con quattro voli di andata e ritorno aggiuntivi che collegano Madrid con Siviglia e Malaga, e sta valutando ulteriori aumenti a seguito dell'incidente ferroviario e della sospensione dei servizi ferroviari ad alta velocità tra Madrid e l'Andalusia, che proseguirà almeno per tutta la giornata di oggi. Con questi nuovi voli, la compagnia aerea sta aumentando la capacità del 54% rispetto a un giorno normale, aggiungendo 790 posti, mentre analizza ulteriori aumenti. Il servizio ferroviario ad alta velocità tra Madrid, Cordova, Siviglia, Malaga, Huelva, Cadice, Algeciras e Granada sarà sospeso per tutta la giornata. Decine di persone sono arrivate dalle prime ore di stamattina al Centro Trasfusionale Regionale di Siviglia, da dove vengono distribuite le riserve di sangue a Cordova, per ricostituire le scorte di sacche utilizzate dai feriti dell’incidente di Adamuz. L’afflusso è così elevato che la biblioteca dell’edificio principale è stata preparata per soddisfare la domanda; il sangue raccolto sarà analizzato secondo protocollo e messo a disposizione dei centri sanitari dalle prime ore di mercoledì. I centri trasfusionali dell’Andalusia operano in una rete con due centri di produzione: Granada e Siviglia.