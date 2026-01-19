Iran, ritorna internet dopo dieci giorni di blackout. Il regime sblocca pure i social

Foto: Lapresse

Andrea Riccardi 19 gennaio 2026 a

a

a

L'Iran ripristinerà completamente internet in tutto il Paese tra oggi e domani, secondo quanto comunicato dal governo. Anche le piattaforme dei social media saranno presto sbloccate, ha affermato ieri Mohammad Seraj, membro della commissione sociale del parlamento iraniano. L'Iran ha ripristinato l'accesso a Google ieri, dopo un blackout nazionale di dieci giorni, un giorno dopo la ripresa del servizio di messaggistica breve.

"Non mi avete dato il Nobel? E ora...", l'avvertimento di Trump al premier norvegese

Il governo iraniano ha tagliato l'accesso a internet e sospeso gli Sms l'8 gennaio citando tra le motivazioni rivolte e attacchi terroristici contro civili, forze di sicurezza ed edifici pubblici. La massima autorità iraniana in materia di cyberspazio aveva fatto sapere che l'accesso a internet sarebbe rimasto limitato fino a quando i funzionari non avrebbero confermato il ripristino della piena sicurezza.

Khamenei sfida Trump: “È un criminale. La rivolta è colpa sua”. L'intimidazione del tycoon: tempo di nuova leadership

Da fine dicembre sono scoppiate proteste in diverse città iraniane a causa del forte deprezzamento del rial, la moneta locale. Le autorità hanno inizialmente preso atto delle manifestazioni e si sono dette pronte ad affrontare le rivendicazioni economiche, ma successivamente hanno represso le proteste in modo violento, causando migliaia di vittime.