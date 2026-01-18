Spagna: deragliano due treni vicino Cordova, 2 vittime e feriti

Redazione 18 gennaio 2026 a

Due treni dell'alta velocità sono deragliati in Spagna, vicino alla località di Adamuz, nella provincia di Cordova. Ne ha dato notizia la società che amministra le infrastrutture ferroviarie spagnole, Adif. I servizi di emergenza della Regione Andalusia hanno scritto su X che ci sono feriti. La radio tv pubblica spagnola Rtve ha riportato, citando fonti della Guardia Civile, che nell'incidente ferroviario sono morte due persone. "Il treno LD AV 6189 di Iryo, da Malaga a Puerta de Atocha, è deragliato presso il binario di raccordo 1 di Adamuz, invadendo il binario adiacente. Anche il treno LD AV 2384 da Puerta de Atocha a Huelva, che viaggiava sul binario adiacente, è deragliato", ha riferito Adif in una nota.