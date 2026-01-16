Mercosur, von der Leyen: "Accordo è il risultato di una generazione"

Foto: La Presse

16 gennaio 2026

"Per più di due decenni, innumerevoli negoziatori e i loro leader hanno lavorato sull'accordo Ue-Mercosur. Ci sono voluti 25 anni per arrivare a questo punto. E ora lo abbiamo concluso. È il risultato di una generazione". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa stampa a Rio de Janeiro con il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva. "Ma la leadership politica, l'impegno personale e la passione che hai mostrato nelle ultime settimane e mesi, caro Lula, sono davvero senza pari. Quindi, molte grazie per la tua abilità nella gestione delle negoziazioni. E per aver portato a termine questo accordo storico. Voglio anche ringraziare tutti i negoziatori per il loro lavoro eccezionale in tutti questi anni", ha aggiunto.