Groenlandia, Trump: "Troveremo una soluzione"

15 gennaio 2026

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che si puo' trovare una soluzione sulla Groenlandia. Parlando ai giornalisti nello Studio Ovale, Trump ha affermato che gli Stati Uniti hanno "un ottimo rapporto con la Danimarca", che ha il controllo della Groenlandia da secoli. "Penso che qualcosa funzionera'", ha aggiunto Trump.

Trump ha aggiunto: "Vedremo cosa succedera'. Abbiamo ottimi rapporti con la Danimarca, ma non posso fare affidamento su di loro per quanto riguarda la Groenlandia".