Iran, la Farnesina ai 600 italiani: "Lasciate il Paese"
Redazione
La Farnesina conferma e rinnova con forza l'invito ai cittadini italiani in Iran a lasciare il paese. Gli italiani in Iran sono circa 600, per lo piu' concentrati nell'area di Teheran. L'Ambasciata ha mantenuto in queste settimane un monitoraggio attivo dei connazionali in transito o di passaggio. La decisione di rinnovare l'invito e' venuta durante la riunione che il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha tenuto alla Farnesina con l'ambasciatrice d'Italia a Teheran, con gli Ambasciatori italiani dell'area, con la Difesa e con il comparto dell'intelligence.