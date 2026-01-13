Iran, Trump isola il regime: “Dazi del 25% per chiunque ha rapporti commerciali con Teheran”

Foto: Lapresse

Andrea Riccardi 13 gennaio 2026 a

a

a

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un dazio del 25% su qualsiasi paese che commerci con l'Iran, nel mezzo della violenta repressione di Teheran in seguito all'ondata di proteste. "Con effetto immediato, qualsiasi paese che intrattenga rapporti commerciali con la Repubblica Islamica dell'Iran pagherà un dazio del 25% su tutte le transazioni commerciali con gli Stati Uniti d'America. Questo decreto è definitivo e conclusivo", ha dichiarato Trump su Truth Social.

Rivolta in Iran soffocata nel sangue: Usa pronti a colpire il regime di Khamenei

Nel frattempo il Pentagono sta presentando al presidente americano una vasta gamma di opzioni di attacco nei confronti dell'Iran, mentre continua a essere valutata la strada diplomatica. Lo scrive il New York Times citando funzionari americani e spiegando che tra gli obiettivi potrebbero esserci i siti missilistici e il programma nucleare di Teheran, già colpito nella guerra dei 12 giorni a giugno. Un funzionario citato dal giornale afferma comunque che le opzioni più probabili restano un attacco informatico o un attacco contro l'apparato di sicurezza interna iraniano che sta usando la forza contro i manifestanti in piazza. Trump sarà informato delle varie opzioni in un briefing oggi, ma in ogni caso, scrive il New York Times, la risposta americana avverrà tra diversi giorni e potrebbe suscitare una rappresaglia iraniana.