Zelensky: "Questa settimana da Mosca 1100 droni, 890 bombe guidate e 50 missili"

Redazione 11 gennaio 2026 a

a

a

"Nel corso di questa settimana, la Russia ha lanciato quasi 1.100 droni contro l'Ucraina, più di 890 bombe aeree guidate e oltre 50 missili di vario tipo: balistici, da crociera e persino il missile balistico a medio raggio Oreshnik". A denunciarlo su X è il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sottolineando che "hanno colpito obiettivi che non hanno alcun interesse militare: infrastrutture energetiche, edifici residenziali. Hanno deliberatamente aspettato il gelo per peggiorare la situazione della nostra popolazione. Si tratta di un terrorismo russo deliberato e cinico, diretto specificamente contro i civili. Ringrazio i nostri gruppi antincendio mobili che difendono l'Ucraina da questi attacchi giorno e notte, e tutti i nostri altri guerrieri delle unità di difesa aerea e delle unità di guerra elettronica".

"Ringrazio tutti coloro che lavorano per l'Ucraina", conclude. "In questo momento, la nostra resilienza interna e il lavoro per rafforzare la nostra difesa sono particolarmente importanti. Abbiamo bisogno di un sostegno stabile per l'Ucraina, la nostra difesa e una diplomazia coordinata per il bene della pace. Sono grato a tutti i partner che stanno lavorando con noi proprio in questa direzione".