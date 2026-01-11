Groenlandia, Telegraph: "Starmer discute invio di truppe inglesi"

Redazione 11 gennaio 2026 a

Il primo ministro britannico Keir Starmer sta tenendo colloqui con gli alleati europei su un possibile dispiegamento militare in Groenlandia, nell'ambito di una potenziale missione Nato per rafforzare la sicurezza nell'Artico, secondo un articolo pubblicato su "The Telegraph". L'iniziativa, di cui si e' iniziato a discutere giovedi' scorso a Bruxelles, mira a rispondere alle preoccupazioni espresse dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump circa possibili azioni da parte di Russia o Cina nella regione.Trump ha suggerito che gli Stati Uniti potrebbero acquistare l' isola strategica, un territorio autonomo della Danimarca, e non ha escluso l'uso della forza per annetterla, osserva il quotidiano.