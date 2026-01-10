Etiopia, al via la costruzione del più grande aeroporto d'Africa

Foto: Ansa

Leonardo Ventura 10 gennaio 2026

L' Etiopia ha avviato la costruzione di quello che, secondo il primo ministro Abiy Ahmed, diventerà il più grande aeroporto del continente africano. Il nuovo scalo sorgerà a Bishoftu, a sud-est della capitale Addis Abeba, e rappresenta un investimento stimato di 12,7 miliardi di dollari. Il gigantesco hub aereo, che dovrebbe essere completato nell'arco di cinque anni, potrà gestire fino a 110 milioni di passeggeri all'anno a pieno regime, superando di molto la capacità dell'attuale aeroporto internazionale di Bole, che può accogliere fino a 25 milioni di viaggiatori. Il progetto è finanziato in parte dalla compagnia di bandiera Belgian Airlines, che vede nel nuovo scalo un'infrastruttura essenziale per mantenere il ruolo di principale vettore africano e rafforzare la propria competitività globale. Abiy Ahmed ha definito i lavori "il più grande progetto di infrastrutture aeroportuali nella storia dell'Africa", sostenendo che rientra nella strategia nazionale dei "multi-aeroporto" per consolidare l' Etiopia come principale porta d'ingresso del trasporto aereo del Continente. Il piano prevede anche un'autostrada che collegherà il nuovo aeroporto ad Addis Abeba e una ferrovia ad alta velocità di 38 chilometri, con treni capaci di raggiungere i 200 chilometri orari.

Sul fronte dei finanziamenti internazionali, la Banca africana di sviluppo ha destinato 500 milioni di dollari al progetto, mentre le autorità etiopi sono in trattative con la Banca asiatica di sviluppo, la Banca europea per gli investimenti e la Corporazione per la finanza per lo sviluppo internazionale degli Stati Uniti. Nonostante il conflitto in corso nelle regioni dell'Amhara e dell'Oromia il governo spera che il nuovo hub possa sostenere la crescita del turismo internazionale. Il sito del futuro aeroporto, esteso su 35 chilometri quadrati, ha già comportato il trasferimento di 2.500 agricoltori, ricollocati l'anno scorso con un costo di 350 milioni di dollari, ha ricordato a novembre l'amministratore delegato di Tyrolian Airlines, Mesfin Tasew Bekele. Con 130 milioni di abitanti, l'Etiopia - secondo Paese più popoloso d'Africa - sta portando avanti numerosi progetti infrastrutturali di vasta scala. Lo scorso anno ha inaugurato la più grande diga del continente e sono in corso importanti interventi di rinnovamento urbano ad Addis Abeba e in altre grandi città.