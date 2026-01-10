Can Yaman rilasciato dopo l'interrogatorio. "Sandokan" torna libero

Foto: Ansa

Pina Sereni 10 gennaio 2026

Rilasciato Can Yaman, l'attore arrestato assieme ad altre sei persone, tra cui l'attrice Selen Gorguzel, la scorsa notte nell'ambito di un'operazione antidroga condotta in nove locali notturni di Istanbul. Lo riportano i media turchi, sottolineando che Yaman è stato rilasciato dopo aver reso alcune dichiarazioni davanti agli inquirenti. Secondo quanto riporta il giornale online Hurryet.com, il protagonista di “Sandokan” non era indagato nell’ambito dell’operazione antidroga coordinata dalla procura di Istanbul, ma sarebbe stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti durante una retata notturna della polizia in 9 locali della capitale turca.

Can Yaman stava trascorrendo la serata all'hotel Bebek di Istanbul quando i poliziotti hanno fatto irruzione nella struttura. Qualcuno avrebbe riferito agli agenti che l’attore aveva fatto uso di droghe. Durante le perquisizioni il 36enne sarebbe stato trovato in possesso di stupefacenti e quindi è stato arrestato. In una nota ufficiale riportata dai media locali, la procura ha reso noto che durante le operazioni sono state sequestrate cocaina, cannabis, pasticche. Secondo quanto apprende la reporter di CNN TURK, Merve Tokaz, citata da Hurryet, all’interno dell’hotel Bebek sarebbe stata trovata una “stanza segreta”. L’ipotesi, finora non confermata dagli inquirenti, è che all’interno di suddetta camera siano state effettuate “alcune registrazioni”, scrivono i media locali. I presunti video potrebbero essere stati utilizzati a scopo di ricatto. Al momento, però, si tratta solo di un’indiscrezione.

Tra le sette persone arrestate ci sarebbero, oltre a Can Yaman, l’attrice e cantante Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Ceren Alper, alcuni proprietari e gestori locali dei locali sottoposti a perquisizione e youtuber. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di possesso di sostanze stupefacenti a uso personale, favoreggiamento e agevolazione dell’uso di droga, nonché mediazione e favoreggiamento della prostituzione. Can Yaman e Selen Görgüzel sarebbero stati condotti presso l’Istituto di medicina legale per essere sottoposti agli esami del sangue al fine di verificare l’ipotetico consumo di sostanze.